Politico: ЕС может выдвинуть Украине новые условия финансирования обороны

Брюссель готовит сюрприз для Украины: участие в оборонном фонде на 409 млрд евро теперь связано с новыми обязательствами.
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