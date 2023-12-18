Нам навязывают свои порядки радикальные исламисты

ВВ

Валентина Власова

Давно пора остановить миграцию,и заняться чисткой: не пошел служить езжай домой,не знают дети язык-наймите учителя,чтобы выучили,не знает чел.рус.яз.- не давать гражданство, наглеют-гнать из России... Пора освобождаться от мигрантов.Они бы точно не позволили русским так себя вести, как ведут себя они.