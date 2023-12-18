Тимофеев Николай В России мигранты стали реальной угрозой нашему обществу, даже Патриарх всея Руси Кирилл выразил озабоченность потерей идентичности русского этноса из за проблемы с мигрантами.
Нам навязывают свои порядки радикальные исламисты
Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
Давно пора остановить миграцию,и заняться чисткой: не пошел служить езжай домой,не знают дети язык-наймите учителя,чтобы выучили,не знает чел.рус.яз.- не давать гражданство, наглеют-гнать из России... Пора освобождаться от мигрантов.Они бы точно не позволили русским так себя вести, как ведут себя они.
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15 час.
Людмила Абрамова
гнать всех из России, а в школе этой с директором разобраться нужно..что за хрень вообще!Россия не кишлак!!!
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2 час.
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