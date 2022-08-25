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«Они хотели купаться в роскоши». Брат Ельцина назвал причину распада СССР

«Они хотели купаться в роскоши». Брат Ельцина назвал причину распада СССР

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Троюродный брат первого президента РФ Бориса Ельцина Станислав Глебов заявил, что движущей силой государственного переворота в 1991 году стала «банальная криминальная безнравственность».

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