«Они хотели купаться в роскоши». Брат Ельцина назвал причину распада СССР

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Троюродный брат первого президента РФ Бориса Ельцина Станислав Глебов заявил, что движущей силой государственного переворота в 1991 году стала «банальная криминальная безнравственность».
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