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Царьград

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Силовики задержали экс-кандидата Андрея Новикова за пропаганду терроризма

Силовики задержали экс-кандидата Андрея Новикова за пропаганду терроризма

В Вологде задержан бывший кандидат в депутаты Андрей Новиков за пропаганду террористической организации.

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