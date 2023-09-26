И непьющий. Искусственный интеллект решит проблему дефицита кадров в России

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В России кардинально изменятся государственная политика в сфере занятости. Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) позволит высвобождать кадры и после переподготовки направлять на другие участки, где ощущается острый дефицит кадров.