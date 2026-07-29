Аршавин о лучшем наставнике 1-го тура РПЛ - его команда была 9-й в прошлом сезоне. Лучший игрок? - «Тут у меня даже другого варианта нет…»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин выбрал лучшего тренера и лучшего игрока 1-го тура российской Премьер-лиги: «Лучший тренер первого тура - Станислав Саламович (Черчесов).
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