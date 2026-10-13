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Жительницу Приамурья оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейковое фото медведя

Жительницу Приамурья оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейковое фото медведя

Суд назначил жительнице поселка Магдагачи штраф в 15 тысяч рублей за размещение в Сети фейкового изображения медведя, сгенерированного с помощью ИИ.

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