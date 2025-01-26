Си Цзиньпин подчеркнул важность металлургической промышленности и реального сектора экономики

Шэньян, 24 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг заявил, что металлургическая промышленность является важной базовой отраслью страны, а реальный сектор экономики - фундаментом национальной экономики.
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