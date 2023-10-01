«The Proper Party» Ripple: вот что произошло на крипто-вечеринке победы

Вечером прошлого дня, на вечеринке Ripple: The Proper Party, перед энтузиастичной толпой состоящей из сотрудников Ripple и членов сообщества XRP, гендиректор Ripple Брэд Гарлингхаус произнес вдохновляющую речь, в которой выразил особую благодарность нескольким людям, оказавшим непреодолимую помощь и поддержку Ripple.