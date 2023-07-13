Ракова: Уже 10 фармкомпаний обратились за поддержкой Москвы для проведения исследований лекарств

Фармацевтическая отрасль Москвы активно развивается Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития рассказала, что уже 10 фармацевтических компаний столицы подали заявки на поддержку проведения 31 клинического исследования.
Фармацевтическая отрасль Москвы активно развивается Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития рассказала, что уже 10 фармацевтических компаний столицы подали заявки на поддержку проведения 31 клинического исследования.
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