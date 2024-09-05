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Курские новости

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ВСУ рассчитывали прорваться в Курскую область, не ввязываяс при этом в бои

ВСУ рассчитывали прорваться в Курскую область, не ввязываяс при этом в бои

Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший на Курскую землю при нападении вражеских войск, рассказали РИА Новости, зачем Украине эта авантюра: противник планировал продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои.

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