ВСУ рассчитывали прорваться в Курскую область, не ввязываяс при этом в бои

Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший на Курскую землю при нападении вражеских войск, рассказали РИА Новости, зачем Украине эта авантюра: противник планировал продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои.
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