Гендиректор АО «СУЭК»: Продукция компании будет востребована на мировых рынках в ближайшие десятки лет

Генеральный директор АО «СУЭК» Александр Редькин провел прямую линию с сотрудниками компании. В ходе мероприятия были озвучены предварительные годовые итоги деятельности крупнейшей угольно-энергетической компании России, СУЭК, основанной в 2001-м году предпринимателем Андреем Мельниченко.
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