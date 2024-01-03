Господи, прошу Тебя, исполни мои желания!

— Алло, здравствуйте! Могу я поговорить с Богом? — Здравствуйте! Соединяю! — Здравствуй, Душа моя! Я внимательно слушаю тебя! — Господи, впереди Новый год! Прошу Тебя, исполни мои желания! — Конечно, дорогая, все, что угодно! Но сначала, я тебя соединю с отделом исполненных желаний: постарайся понять, какие ты допускала ошибки в прошлом! … Металлический голос в трубке: «Подождите, пожалуйста, сейчас соединим с оператором отдела желаний» … Жду… — Приветствую вас! Что бы вы хотели узнать? — Здравствуйте! Меня к вам перенаправил Господь, и сказал, что прежде чем загадывать новые желания, хорошо бы прослушать прежние.