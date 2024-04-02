В Архангельске после капремонта открыли санаторную школу-интернат

Для учеников здесь постарались создать комфортное и современное место для обучения.Губернатор Поморья Александр Цыбульский на вчерашнем оперативном совещании сообщил, что капитальный ремонт образовательной организации, в которой учатся 180 детей, стало возможным благодаря президентской программе «Модернизация школьных систем образования».