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  • Eduard
    Как мы Запад не проклинаем,но там платят вовремя и чуть больше.Хотя про цены разницу забывать не надо!Организатору подж...
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    Тут разбираться надо.Вызнаете,как в России платить не хотят!Организатору подж...
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В Архангельске после капремонта открыли санаторную школу-интернат

В Архангельске после капремонта открыли санаторную школу-интернат

Для учеников здесь постарались создать комфортное и современное место для обучения.Губернатор Поморья Александр Цыбульский на вчерашнем оперативном совещании сообщил, что капитальный ремонт образовательной организации, в которой учатся 180 детей, стало возможным благодаря президентской программе «Модернизация школьных систем образования».

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