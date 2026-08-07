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Маккалоу из «Астон Мартин» займет должность Ламбьязе в «Ред Булл» (Bild)

Многолетний директор по производительности «Астон Мартин» Том Маккалоу присоединится к « Ред Булл », сообщает Bild.

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