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Батькивщина вместо Родины

Батькивщина вместо Родины

Однажды в беседе с одним свидомым евроукром мне указали на употреблённое мною слово, за которое меня, возможно, могут начать бить в сообществе адептов майдана, европейской интеграции и прочих почитателей голодомора.

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