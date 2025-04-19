Названы самые надежные автомобили в России: свежий рейтинг

Российские дороги – суровое испытание для любого автомобиля. Поэтому рейтинг надежности, составленный международной сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze, вызывает особый интерес.
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