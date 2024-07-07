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Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку

Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку

Армянский премьер-министр и по совместительству главный фанат Европейского союза в странах постсоветского пространства Никол Пашинян внезапно заявил, что считает вступление Армении в ЕС нецелесообразным в условиях современных политических реалий.

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Комментарии
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Eduard
Пора создать аналог СССР и вернуть эти республики!Больше никому и никакой Независимости!
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21 час.
Eduard
Армению и Грузиюбудут дурить как и Турцию поймите! Тех тоже за нос водят,почему? Они не Европа,но будут таскать за нос,что бы иметь некую власть над арсмянами и грузинами,что бы те свято верили,что их вот,вот примут! Зачем только?
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21 час.
Natalija Osminina
Не надо равнять Армению с Грузией. У них разная судьба.
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21 час.

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