Ереван притормозил: Заявление Пашиняна о ЕС сбило всех с толку

Eduard

Армению и Грузиюбудут дурить как и Турцию поймите! Тех тоже за нос водят,почему? Они не Европа,но будут таскать за нос,что бы иметь некую власть над арсмянами и грузинами,что бы те свято верили,что их вот,вот примут! Зачем только?