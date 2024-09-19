Задержка строительства предприятий Intel в Германии рушит планы Евросоюза по достижению технологического суверенитетаНа этой неделе руководство Intel официально заявило, что эта американская корпорация воздерживается минимум на два года от начала реализации проекта по строительству на востоке Германии двух передовых предприятий по производству полупроводниковых компонентов.