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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. ЦСКА примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в воскресенье

В субботу ЦСКА примет «Рубин». В воскресенье «Локомотив» сыграет дома с «Химками», «Зенит» – с «Крыльями Советов», «Краснодар» сразится со «Спартаком».

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