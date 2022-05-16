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Сергей Безруков посмеялся над мэром Москвы Собяниным

Актер Сергей Безруков высказался о новой инициативе мэра Москвы. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своей соцсети, что в столице появится кинематографический квартал, улицы которого получат имена известных отечественных кинематографистов.

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