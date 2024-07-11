«Мои любимые, понимаю, что вы чувствуете себя потерянными без меня», — в сети опубликовали последнее обращение голосом Заворотнюк

В последние дни по сети распространилось голосовое сообщение от имени Анастасии Заворотнюк с трогательным текстом, в котором девушка смиряется с судьбой и будто знает, в какой именно день состоится ее прощальная церемония с близкими людьми.
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