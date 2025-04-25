Уже СЕГОДНЯ пройдет акция «Диктант Победы» Международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Уже СЕГОДНЯ пройдет акция «Диктант Победы» Международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.