WSJ: Маск решил ежемесячно выделять $45 млн на поддержку комитета Трампа

Американский миллиардер Илон Маск намерен ежемесячно выделять около $45 млн на поддержку созданного в июне политического комитета America PAC, который поддерживает бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках президентской кампании.
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