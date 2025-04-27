Биткоин готовится к бычьему движению на фоне сигналов стейблкоинов

Рынок биткоинов демонстрирует оптимистичные тенденции, поскольку резервы стейблкоинов на биржах указывают на потенциальные восходящие ценовые движения, отслеживаемые в первую очередь на таких платформах, как Binance.
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