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В Эстонии объяснили, почему над ее территорией летают рейсы в Россию

В Эстонии объяснили, почему над ее территорией летают рейсы в Россию

Воздушное пространство Эстонии используется для полетов в Россию и из нее, поскольку санкции Евросоюза направлены на конкретные страны, заявил специалист по коммуникациям компании-оператора воздушного транспорта республики Lennuliiklusteeninduse AS Лаури Коол, 29 августа сообщает ERR.

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