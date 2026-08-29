В Эстонии объяснили, почему над ее территорией летают рейсы в Россию

Воздушное пространство Эстонии используется для полетов в Россию и из нее, поскольку санкции Евросоюза направлены на конкретные страны, заявил специалист по коммуникациям компании-оператора воздушного транспорта республики Lennuliiklusteeninduse AS Лаури Коол, 29 августа сообщает ERR.