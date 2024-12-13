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Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой ...

Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой ...

Intel выпустила драйвер с поддержкой Arc B580 и новым центром управления графикой ArcКомпания Intel впервые за долгое время выпустила свежий пакет графического драйвера, прошедший полную проверку Microsoft на совместимость и получивший статус WHQL.

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