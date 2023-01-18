Путин прибыл на Невский пятачок для возложения цветов к мемориалу

Global Look Press/Kremlin Pool Президент России Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, чтобы возложить цветы в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает ТАСС.
Global Look Press/Kremlin Pool Президент России Владимир Путин прибыл к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области, чтобы возложить цветы в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, передает ТАСС.
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