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ТАСС

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Дагестан получил 3 млрд рублей на компенсацию ущерба неоформленного жилья

Дагестан получил 3 млрд рублей на компенсацию ущерба неоформленного жилья

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей собрали из внебюджетных источников для компенсации ущерба жителям Дагестана, чье жилье пострадало во время наводнения, но не было своевременно оформлено в собственность.

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