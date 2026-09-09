«Запятнанную кровью хризантему» не дали убрать: Россия жестко ответила Японии на скандал

Между Россией и Японией произошел очередной дипломатический скандал из-за памятника.АБН24 пишет, что поводом стала установка в Хабаровске 15-метрового памятника советскому солдату, бьющему прикладом по пограничному столбику с японской хризантемой.
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