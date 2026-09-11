Хуситы захватили контроль над Баб-эль-Мандебским проливом

Движение "Ансар Алла" (хуситы) установило полный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, захватив остров Перим.
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