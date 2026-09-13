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Кузнецов выругался, говоря о поражении «Сибири»: «Переживаю. Люди приходят смотреть хоккей, а мы…»

Кузнецов выругался, говоря о поражении «Сибири»: «Переживаю. Люди приходят смотреть хоккей, а мы…»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов, набравший 2 (1+1) очка в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:5), остался разочарован исходом встречи.

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