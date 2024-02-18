Глава CD Projekt RED заявил, что Project Hadar – это не хоррор с японским подтекстом Что к...

Глава CD Projekt RED заявил, что Project Hadar – это не хоррор с японским подтекстомЧто касается слухов о том, что новый IP под кодовым названием Project Hadar от студии CDPR – это психологическая игра в жанре хоррор, сюжет которой завязан на феодальной Японии, то один из руководителей CDPR опроверг… источник.