Глава CD Projekt RED заявил, что Project Hadar – это не хоррор с японским подтекстом Что к...

Глава CD Projekt RED заявил, что Project Hadar – это не хоррор с японским подтекстомЧто касается слухов о том, что новый IP под кодовым названием Project Hadar от студии CDPR – это психологическая игра в жанре хоррор, сюжет которой завязан на феодальной Японии, то один из руководителей CDPR опроверг… источник.
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