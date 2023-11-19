Потерявший ногу офицер ВСУ пожаловался на реакцию россиян на танки Leopard

РИАМО - 19 ноя. Потерявший ногу украинский офицер Николай Мельник заявил, что весь план контрнаступления ВСУ основывался на надежде, что ВС РФ испугаются и разбегутся, увидев западные танки Leopard и БМП Bradley на поле боя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии