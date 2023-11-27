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Олег Винник, семья которого погибла в небе над Синаем, скоро вновь станет отцом

Олег Винник, семья которого погибла в небе над Синаем, скоро вновь станет отцом

8 лет назад в небе над Синайским полуостровом произошла страшная катастрофа.   Самолет, летевший из Египта в Россию, неожиданно пропал с радаров.

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