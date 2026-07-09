Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые популярные детские травмы летом

Летом в Подмосковье увеличивается нагрузка на службы детской травматологии. Это связано с активным отдыхом: во время каникул ребята чаще бывают на улице, катаются на велосипедах и самокатах, напомнили в региональном Минздраве.
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