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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Гимнастика для извилин». 3 забавных упражнения для мозга, которые останавливают старение, а времени требуют 5 минут в день

Бывали у вас такие ситуации, когда ответ на сложный вопрос, никак не связанный ни с вашей профессией ни с интересами, всплывал сам по себе и вы с удивлением думали: «Откуда я это знаю?» Наш мозг — самый точный компьютер, какой только существует в природе, возможности его безграничны.

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