Гимнастика для извилин». 3 забавных упражнения для мозга, которые останавливают старение, а времени требуют 5 минут в день

Бывали у вас такие ситуации, когда ответ на сложный вопрос, никак не связанный ни с вашей профессией ни с интересами, всплывал сам по себе и вы с удивлением думали: «Откуда я это знаю?» Наш мозг — самый точный компьютер, какой только существует в природе, возможности его безграничны.