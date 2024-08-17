«Краснодар» объявил о переходе Гонсалеса из «Мальорки»

Контракт Гонсалеса рассчитан до 2027 года.фото: t.me/fckrasnodar--> Футбольный клуб «Краснодар» и испанская «Мальорка» оформили трансфер 29-летнего Джованни Гонсалеса, сообщает 17 августа пресс-служба «быков».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии