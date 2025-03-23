Специальная военная операция: три года тысячелетней войны

15 января 2025 года было объявлено о присуждении председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен международной премии имени Карла Великого, которой вот уже 75 лет награждают «за содействие делу европейского единства».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии