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OnePlus уходит из США, Европы и Индии, а Realme покидает рынок Китая

OnePlus уходит из США, Европы и Индии, а Realme покидает рынок Китая

Об этом сообщает BloombergВсего через пару дней после того, как стало известно об уходе OnePlus из США и Европы, появился новый отчет, в котором говорится, что это касается не только Запада — китайский производитель смартфонов уходит и из Индии.

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