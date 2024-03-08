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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА не побеждает на выезде 12 матчей подряд. Последняя гостевая победа – над «Ахматом» в июле

«Крылья Советов» встретятся с ЦСКА в 20-м туре РПЛ. Московский клуб не побеждает на выезде в основное время на протяжении 12 матчей.

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