Кандидаты на замену Абаскалю, состав сборной России, Роналду не забил с метра и вылетел из азиатской ЛЧ, «Металлург» прошел «Амур», Махачев и Порье договорились о бое и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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сергей озеров
У нас не тренируют спецы высочайшего уровня-Мостовой,Радимов,Семшов..,они то знают как, Огромная потеря для нашего футбола))) А,если серьезно,то у нас не так именно потому,что такие,,как эти говоруны тренируют везде,начиная со школ и академий.Давняя история.
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6 час.
Максим Комаров
Этого знаю, он в тылу нужнее. Но больше про это - никому! Среди твоих «со ратников» каждый первый донос напишет, если что. И поедите вместе со стариной Ивичем, а вам еще Спартак с колен поднимать и в ФНЛ выводить
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4 час.
Максим Комаров
У вас все не так. Вам, для начала, надо перестать преступников покрывать и Воронеж попробовать обыграть, вничью, хотя бы.
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3 час.

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