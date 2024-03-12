Кандидаты на замену Абаскалю, состав сборной России, Роналду не забил с метра и вылетел из азиатской ЛЧ, «Металлург» прошел «Амур», Махачев и Порье договорились о бое и другие новости

сергей озеров У нас не тренируют спецы высочайшего уровня-Мостовой,Радимов,Семшов..,они то знают как, Огромная потеря для нашего футбола))) А,если серьезно,то у нас не так именно потому,что такие,,как эти говоруны тренируют везде,начиная со школ и академий.Давняя история.

Максим Комаров Этого знаю, он в тылу нужнее. Но больше про это - никому! Среди твоих «со ратников» каждый первый донос напишет, если что. И поедите вместе со стариной Ивичем, а вам еще Спартак с колен поднимать и в ФНЛ выводить