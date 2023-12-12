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Сейм Польши вынес вотум доверия кабинету министров Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия кабинету министров Туска

Польский сейм проголосовал за доверие правительству Дональда Туска, сообщает РИА Новости. За вынесение вотума доверия выступили все оппозиционные фракции сейма - "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые".

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