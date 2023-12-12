Сейм Польши вынес вотум доверия кабинету министров Туска

Польский сейм проголосовал за доверие правительству Дональда Туска, сообщает РИА Новости. За вынесение вотума доверия выступили все оппозиционные фракции сейма - "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левые".
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