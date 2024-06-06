Китайские разработчики ухудшили ИИ-чипы для обхода запрета США

Китайские разработчики нашли способ обходить запрет США на поставки полупроводников и микросхем.Известно, что американцы ввели ограничения, не дающие компаниям наподобие TSMC выпускать «быстрые» полупроводники китайской разработки.
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