Родителям и учителям напомнили об ответственности за школьный буллинг

Ответственность за травлю в школе может грозить не только ее инициаторам, но и родителям, учителям и администрации учебного заведения, сообщила Донецкому агентству новостей уполномоченный по правам ребенка в ДНР Таисия Чернявская.
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