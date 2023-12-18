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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пловец Минаков: «Я Дзюбу частенько хейтил. А сейчас в «Зените» очень много легионеров, даже грустинка нападает. Хочется и на отечественный футбол посмотреть»

Пловец Минаков: «Я Дзюбу частенько хейтил. А сейчас в «Зените» очень много легионеров, даже грустинка нападает. Хочется и на отечественный футбол посмотреть»

«Я болел, болею и буду болеть за «Зенит». Это все-таки клуб с берегов Невы, на которых я вырос. На самом деле, раньше следил более активно, так как за «Зенит» выступал знакомый – бразилец Малком.

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