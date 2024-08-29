Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как в России наказали водочного олигарха Юрия Шефлера и почему его дети зарабатывают здесь миллионы

Как в России наказали водочного олигарха Юрия Шефлера и почему его дети зарабатывают здесь миллионы

В России в собственность государства перевели водочные заводы Юрия Шефлера. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС, © Shutterstock / FOTODOM / Aninna Из-за поддержки ВСУ Юрия Шефлера лишили российских заводов, где производили известную водку.

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