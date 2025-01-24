Михайловский театр, Спас на Крови и Царское Село: стало известно, куда чаще всего ходят подростки в Петербурге

Об итогах работы «Пушкинской карты» и о самых популярных у молодежи учреждениях культуры рассказали в Центральном выставочном зале «Манеж» Как рассказал заместитель председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Станислав Молдованов, с начала действия программы «Пушкинская карта» ее оформили более 550 тысяч юных петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет.