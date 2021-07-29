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Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса

Стало известно о причинах решения Греты Тунберг сделать прививку от коронавируса

По словам эксперта, экологическая повестка вновь стала обсуждаться на самом высоком уровне. Грета Тунберг сделала прививку от коронавируса лишь недавно для того, чтобы вернуться в медийное пространство и продолжить преследовать свои интересы.

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