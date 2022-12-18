БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 931 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • HotRS
    Тем не менее, она правду сказала, пусть даже вынужденно.  Остальные прекрасно все знали и молчали. И сейчас молчат. К...Меркель стала сим...
  • Татьяна Шаблий
    Что ей наши высказывания, "ссы в глаза, все божья роса". Какая у них честность, порядочность, они и слов таких не знают.Меркель стала сим...
  • nik nik
    !!!!!ПРОНЬКО ВЗБОДРИЛ ...

Киев рвется обрядить Patriot в вышиванку, но толку не будет

Киев рвется обрядить Patriot в вышиванку, но толку не будет

Даже если разрекламированный американский зенитно-ракетный комплекс попадет на Украину, он станет уязвимой мишенью Вера Жердева Фото: DPA/Picture-alliance Материал комментируют: Виктор Литовкин Пока Киев ждёт-пождёт обещанные США зенитно-ракетные комплексы Patriot, за океаном задаются вопросом — а сумеют ли ВСУ их использовать? Бывший генерал армии США Марк Хертлинг, одно время занимавший должность главнокомандующего Европейской армией Соединенных Штатов и Седьмой армией, сильно в этом сомневается.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх