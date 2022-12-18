Киев рвется обрядить Patriot в вышиванку, но толку не будет

Даже если разрекламированный американский зенитно-ракетный комплекс попадет на Украину, он станет уязвимой мишенью Вера Жердева Фото: DPA/Picture-alliance Материал комментируют: Виктор Литовкин Пока Киев ждёт-пождёт обещанные США зенитно-ракетные комплексы Patriot, за океаном задаются вопросом — а сумеют ли ВСУ их использовать? Бывший генерал армии США Марк Хертлинг, одно время занимавший должность главнокомандующего Европейской армией Соединенных Штатов и Седьмой армией, сильно в этом сомневается.